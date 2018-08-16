Кличко рассказал о плане увеличить количество посетителей зоопарка до миллиона человек ежегодно

Кличко проверил, как идет ремонт киевского зоопарка

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с куратором Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) Марком Даменом, осмотрели как продолжаются ремонтные работы в киевском зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

Как отмечается, Кличко ожидает, что до конца текущего года в зоопарке Киева побывает 750-800 тысяч посетителей.

“Киев гостеприимный город. И у нас есть много красивых локаций для отдыха. Но нам не хватает зоопарка европейского уровня. Все больше людей посещают столичный зверинец. Мы ожидаем, что до конца года здесь побывает 750-800 тысяч посетителей. Но этого мало. В перспективе мы нацелены на миллион!” - сказал Кличко.

В свою очередь, Марк Дамения отметил, что развитие киевского зоопарка важно и Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов заинтересована в этом. Ведь, чем больше зоопарков занимается размножением и селекцией животных, тем более эффективной будет работа по сохранению флоры и фауны планеты.

Отмечается, что в 2007 году киевский зоопарк был исключен из ассоциации за плохие условия содержания животных. Одно из требований для возврата к постоянным членам Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, - реконструкция приматников. Старые-новые помещения для приматов сегодня на этапе реконструкции.

Среди прочего мэр столицы и куратор EAZA ознакомились с тем, как идут работы на озерах для карпа и пеликанов, проинспектировали водоочистную насосную станцию, что под ними. Как отмечается, в целом планы зоопарка "грандиозные".

“Построим дворец для приматов, я не говорю: дом приматов, а скажу - дворец! Получим огромную базу, чтобы содержать питомцев и разводить их, то есть заниматься тем, для чего зоопарки создают - сохранением биоразнообразия планеты”, - отметил директор зоопарка Кирилл Трантин.

Как отмечается, концепцию обновления и развития столичного зоопарка мэр презентовал в июле 2016 года. Реализация запланированного позволит киевскому зоопарку возможность вернуться в ряды постоянных членов EAZA. Это, в свою очередь, предоставит столичному зоопарке возможность обмениваться животными с другими зоопарками Европы, участвовать в международных программах по разведению животных и обмениваться опытом с другими членами ассоциации.

Согласно требованиям EAZA, к каждому кандидату прикрепляется ментор (куратор), который и помогает достичь стандартов, необходимых для получения статуса аккредитованного члена ассоциации. Менторы не только обязаны минимум раз в год посещать организацию-кандидата и консультировать его по всем вопросам, но и составлять краткие отчеты по изменениям, которые происходят. Советы могут касаться стандартов обеспечения благосостояния животных, методов улучшения их места содержания, дизайна и модификации вольеров, обучения персонала, ведения баз данных.