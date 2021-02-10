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Кличко призвал премьера создать антикризисный штаб для оздоровления предприятий ТЭК

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 16:12
Кличко призвал премьера создать антикризисный штаб для оздоровления предприятий ТЭК Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьеру создать Антикризисный штаб, который должен разработать и утвердить план по финансовому оздоровлению предприятий теплоэнергетического комплекса.

Об этом Кличко заявил во время онлайн брифинга.

"Мы - мэры украинских городов и городков - добились того, что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне не увеличатся! Именно это закреплено в Меморандуме, подписанном между Ассоциацией городов Украины, которая инициировала такой документ, и правительством. Мы также договорились, что теплопредприятия получат природный газ в объемах, обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что правительство согласилось компенсировать убытки коммунальных предприятий, полученные от государственного регулирования тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне.

Компенсация городам предстоит до 1 октября 2021 года.

Минрегион, Минэнерго, НАК "Нафтогаз" и Ассоциация городов совместно определят финансовые источники для такой компенсации и разработают соответствующие законодательные инструменты.

"Хочу отметить, что впервые за много лет к проблемам теплоэнергетики было приковано такое внимание. Конечно, подписание Меморандума - это только первый шаг, но он очень важен. Потому что ситуация сегодня сложная. А уже в мае теплоснабжающие предприятия должны перейти на работу в условиях рынка природного газа. Для полуобанкротившихся предприятий и изношенной инфраструктуры это очень серьезный вызов. Ведь от работы теплоснабжающих предприятий зависит качество и надежность услуг для населения. Поэтому я обратился к премьер-министру Украины созвать Антикризисный энергетический штаб. Чтобы разработать и утвердить комплексный план действий по финансовому оздоровлению предприятий теплоэнергетического комплекса. Чтобы они смогли стать полноценными участниками рынка газа. Я убежден, эти вопросы должны быть приоритетом в 2021 году как для местного самоуправления, так и для правительства", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что мэр Киева Виталий Кличко подписал с правительством меморандум о не повышении тарифов на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.

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