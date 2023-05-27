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Кличко привітав киян з Днем міста: "Київ вистояв. Загоїть рани та ще більш розквітне"

Новость на русском →
Субота 27 травня 2023 16:43
Кличко привітав киян з Днем міста: "Київ вистояв. Загоїть рани та ще більш розквітне" Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир привітали киян та всіх українців з Днем Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка у Facebook.

"Київ. Древній і сучасний. Створений добром. І завжди - під захистом світлих сил! Серце України бʼється тут. Київ вистояв. І загоїть рани. Та ще більш розквітне. Ми переможемо те варварське зло, що вдерлося на нашу землю. Наші єдність та витримка в час випробувань наближають нашу перемогу", - сказав Кличко.

Він запевнив, що українська столиця ставатиме все сильнішою, гарнішою і європейською.

"Ти - серце і душа України! З Днем народження, Києве! Слава Києву! Слава Україні", - привітав Володимир Кличко.

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Київ Віталий Кличко
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