Кличко: мы помним свою историю и отстаиваем свое будущее

Фото: Виталий Кличко （пресс-служба）

Сегодня день памяти жертв голодоморов в Украине

Украинцы помнят свою историю и сегодня борются за свое будущее. Об этом в день памяти жертв голодоморов в Украине заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Кличко.

”Все поколения украинцев должны помнить о страшной трагедии Голодомора. Миллионы наших соотечественников были убиты. Да, именно убиты тогдашней советской властью. Людей сознательно уничтожали, пытаясь искоренить национальную самоидентификацию. Мы должны сделать все, чтобы каждая страница этой ужасной истории была известна всему миру. Мы должны делать все для признания геноцида украинского народа”, - подчеркнул мэр Киева.

Мэр столицы отметил, что впервые узнал о Голодоморе в детстве от своей бабушки Евдокии Филипповны, которая единственная выжила из 8 детей в своей семье. Она рассказывала страшные подробности, как люди вымирали целыми селами.

”Когда бабушка мне рассказывала о голоде, я думал, что это страшные сказки. А то была даже не вся ужасная правда”, - отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что сегодня украинцев снова пытаются сломать и подчинить. И через российскую агрессию на Востоке государства продолжают гибнуть люди.

”Но Украина выстоит, достойно пройдет через испытания, защитит свою государственность и независимость. Мы помним свою историю и сегодня отстаиваем свое будущее. Украинский народ сильный и обязательно победит!”, - подчеркнул Виталий Кличко.

Ежегодно в последнюю субботу ноября Украина вспоминает жертв голодоморов, которые произошли при советской власти в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах. По официальным данным, от голода погибли 10 млн 63 тыс украинцев.