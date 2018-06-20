Кличко подписал соглашение с Visa для внедрения инновационных городских проектов

Подписано соглашение о сотрудничестве между компанией Visa и КГГА

Киевская городская государственная администрация (КГГА) подписала с компанией Visa соглашение о партнерстве и сотрудничестве. От КГГА документ подписал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

"Сегодня мы подписываем это соглашение о партнерстве и сотрудничестве между компанией Visa и Киевской городской государственной администрации. А уже завтра наши команды начнут совместную работу над внедрением новых сервисов и созданием инновационных городских проектов", - заявил Кличко во время церемонии подписания документа.

По его словам, уже более трех лет столичные власти активно развивают цифровую городскую инфраструктуру, внедряя систему технологического управления городом KYIV Smart City. И безналичные платежи – один из важных направлений этой работы.

"Сегодня киевляне могут оплачивать бесконтактно проход в метро. А также осуществлять расчеты с помощью технологий PayPass, Google Pay, Apple Pay. Киев стал 5-м городом в мире, которое ввело проход в метро с помощью бесконтактных платежных карт", - отметил Кличко.

Также мэр подчеркнул, что киевляне имеют возможность осуществлять безналичную оплату за коммунальные услуги. Более 300 тысяч жителей города платят за услуги ЖКХ онлайн через электронные сервисы и мобильные приложения.

"И это только начало. Ведь мы постоянно развиваем проекты Smart City, которые улучшают комфорт, безопасность и качество жизни киевлян. Именно поэтому для нас важно сотрудничество с компанией Visa - одним из крупнейших мировых провайдеров электронных финансовых услуг. Ведь это дает нам новые возможности для развития системы безналичных расчетов в городе", - отметил Кличко.

В свою очередь и.о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa Дмитрий Крепак отметил, что компания заинтересована работать в Киеве и рассказал о направлениях деятельности, которые будут внедряться в городе.

"Мы поддерживаем город Киев в стремлении внедрять новые технологии и улучшать качество жизни граждан. Наша компания имеет большой опыт в реализации крупных программ в европейских столицах. Примером может быть Лондон. Там до 50 процентов операций расчетов в транспорте происходит безналичным путем", - отметил Крепак.

Кличко объяснил, что столичная власть поддерживает переход на электронные платежи, ведь это позволит экономить время, уменьшить махинации при оплате, обеспечить прозрачность и контроль за поступлениями и расходами городского бюджета. Именно поэтому город выходит на новый этап развития инфраструктуры безналичных платежей в рамках программы Сashless Сity, подчеркнул он.

"Безналичное город получает больше налоговых поступлений, ведь мы выводим экономику из тени. Мы также можем получать данные, которые позволят узнать больше о потребностях граждан и создавать те сервисы, которые им нужны, - сказал Кличко. - Город без наличных - это и уменьшение затрат на управление денежными средствами. Это эффективные управленческие процессы. И самое главное, - это повышение качества жизни граждан".