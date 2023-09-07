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Кличко побував у військовій частині, яка отримує допомогу з бюджету Києва

Четвер 07 вересня 2023 19:27
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Кличко побував у військовій частині, яка отримує допомогу з бюджету Києва Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко відвідав військову частину, якій столиця допомагає коштом міського бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Відвідав одну з військових частин, якій Київ з міського бюджету виділив майже 15,5 млн грн. На ці кошти військові з Групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України закупили 6 нових автомобілів та спорядження для потреб інженерно-саперного підрозділу й особового складу, який виконує бойові завдання. Завдяки цій техніці сапери зможуть більш ефективно працювати на дорогах, в лісах та на об’єктах інфраструктури всієї України", - повідомив Кличко.

Крім того, за кошти київського бюджету у військовій частині були проведені ремонтно-будівельні роботи.

"Також за кошти столиці у військовій частині добудували адміністративне приміщення та відремонтували приміщення для військових", - зазначив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи мера Києва Віталія Кличка цього року до 5 мільярдів гривень збільшено допомогу ВСУ з бюджету Києва.

Крім того, Віталій Кличко запропонував передати Міністерству оборони 300 мільйонів гривень у вигляді субвенції для придбання дронів. А Київрада 31 серпня проголосувала за виділення Силам безпеки та оборони 800 мільйонів гривень на зведення фортифікаційних споруд.

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Київ Віталий Кличко
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