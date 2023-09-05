Кличко перевірив, як триває реконструкція тепломагістралі великого діаметру

Мер Києва Віталій Кличко в межах підготовки до опалювального сезону перевірив хід реконструкції найбільшої тепломагістралі, яка обслуговує весь Поділ. Завершити роботи планується до початку опалювального сезону, після чого покращиться теплопостачання для майже 400 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кличка.

"Перший етап комплексної перекладки тут розпочали у 2020 році. Тоді виконали модернізацію магістральної теплотраси довжиною понад 1,5 км. Зараз триває другий етап. Уже зробили капремонт обладнання теплової камери, замінили зношену запірну арматуру та будівельні конструкції. Перекладку магістралі виконують від теплокамери до теплокамери. Замість зношеної тепломагістралі прокладають попередньо ізольовані труби європейського зразка, які обладнані системою сигналізації про пошкодження", - підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що реконструкція триватиме без відключення гарячого водопостачання. Роботи планують завершити до початку опалювального сезону. Завдяки модернізації тепломереж і теплотехнічного обладнання, покращиться якість теплопостачання для майже 400 житлових будинків, 3 лікувальних закладів, 51 навчального закладу та 423 відомств.

Кличко наголосив, що підготовки до зими - сьогодні пріоритет для столичної влади.

"Комунальні та інші служби працюють у посиленому режимі, адже до виконання планових ремонтних робіт додалися роботи з відновлення зруйнованої чи пошкодженої інфраструктури. Минулої зими внаслідок ворожих ударів було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду", - зазначив Кличко.

Цього року з міського бюджету спрямували понад 1 млрд грн на ремонти обладнання теплоджерел, що були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, та на придбання пересувних котелень.

Також триває оснащення котельних, насосних станцій, бюветних комплексів та інших об’єктів критичної інфраструктури джерелами альтернативного живлення.