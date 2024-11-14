Кличко передав трьом бригадам на передову БпЛА, енергообладнання та мікроавтобус

Віталій Кличко відправив захисникам на передову чергову партію необхідного обладнання, яке було придбано за небюджетні кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера столиці.

"Сьогодні нашим захисникам на фронт - на Донецький та Харківський напрямки - відправили чергову партію оснащення в якості благодійної допомоги (придбали не за бюджетні кошти). Зокрема, 100 нічних fpv-дронів, 5 БпЛА Mavic 3Т, 8 систем РЕБ, 10 генераторів, 10 пристроїв "Екофло", 10 обігрівачів. А також - броньований мікроавтобус", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що цю допомогу отримають бійці 63 ОМБр, 42 ОМБр та 241 бригади ТрО.

"Столиця продовжує робити все, щоб підтримувати та допомагати нашим захисникам. І за кошти громади, і за небюджетні кошти", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київ у поточному році вже виділив на допомогу Силам оборони 8,6 млрд грн. Це більше, ніж за весь минулий рік.