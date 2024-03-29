Кличко передав Патрульній поліції Києва мотоцикли як допомогу від Німеччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Сьогодні передали Патрульній поліції Києва 11 мотоциклів BMW, які столиця отримала в якості допомоги від Вільної землі Баварія. Мотоцикли обладнані всім необхідним для патрулювання вулиць. Отримана техніка допоможе столичним патрульним оперативно реагувати на виклики, бути більш маневреними та мобільними", - заявив Кличко.

Мер Києва подякував міжнародним партнерам за всебічну підтримку та допомогу.

"Я вдячний міжнародним партнерам, які продовжують нас підтримувати. Завдяки їх допомозі ми передаємо на фронт необхідну техніку та обладнання. Оснащуємо сучасною технікою екстрені служби столиці, від оперативної роботи яких залежить спокій в місті та людські життя. Тільки минулого року Баварія передала Києву 20-тонну вантажівку гуманітарної допомоги та 6 спецавтомобілів. Зокрема, 3 нових сучасних "швидких" Renault, мікроавтобус Ford, пожежний Mercedes і автомобіль Iveco. Ці авто вже працюють в службах столиці", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко передав 63 окремій механізованій бригаді 35 антен для нічних дронів-бомбардувальників, які були придбані за допомогою Міжнародного благодійного фонду "Фундація друзів України".