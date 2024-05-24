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Кличко передав 820 дронів від громади Києва 112 бригаді ТрО на річницю створення

П'ятниця 24 травня 2024 15:41
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Кличко передав 820 дронів від громади Києва 112 бригаді ТрО на річницю створення Фото: Кличко передав 820 дронів від громади Києва 112 бригаді ТрО (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці понад 800 дронів бійцям 112 бригади ТрО Києва та повідомив про виділення додаткових коштів на оснащення військового підрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Сьогодні передав від громади столиці ще понад 800 дронів - 600 fpv і 220 Mavic - бійцям 112-ї окремої бригади Тероборони Києва, яка відзначає річницю свого створення. І також повідомив військових, що місто виділило з бюджету ще 150 мільйонів гривень на оснащення бригади", - повідомив Кличко.

За його словами, це вже не перша бюджетна допомога від Києва для 112 ОБрТрО у цьому році.

"До цього, від початку року, ми теж виділяли кошти цій бригаді. Загалом, разом це вже 300 млн грн в 2024-му", - наголосив мер Києва.

Віталій Кличко також вручив бійцям 112 бригади нагороди від столиці - медалі "Честь. Слава. Держава".

Мер столиці також підкреслив, що місто й надалі робитиме все, щоб допомагати захисникам наближати перемогу.

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Віталий Кличко
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