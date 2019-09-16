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Кличко: для отопительного сезона АГУ требует заложить в бюджет 19 млрд грн

Новости » Политика    16.09.2019 - 17:56
Кличко: для отопительного сезона АГУ требует заложить в бюджет 19 млрд грн
Фото: Виталий Кличко (пресс-служба)

Соответствующее решение приняло правление Ассоциации

Ассоциация городов Украины (АГУ) обратилась к профильным комитетам Верховной рады и центральным органам исполнительной власти с предложением предусмотреть в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год 19 млрд грн на погашение предприятиям теплокоммунэнерго и водного коммунального хозяйства задолженности по разнице в тарифах. Соответствующее решение приняло правление Ассоциации на своем заседании, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

“Подготовка к отопительному сезону 2019-2020 года в очередной раз демонстрирует хронические проблемы предприятий тепло- и водоснабжения, которые не решаются десятилетиями. Основным препятствием для своевременного начала отопительного сезона является постоянная задолженность предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ. По информации НАК "Нафтогаз Украины" на 4 сентября 2019 года, задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составила 39,4 млрд гривен. В том числе, за 2019 год – 12,6 миллиардов. В то же время, задолженность населения за услуги отопления и горячего водоснабжения составила на 1 августа 2019 года 15,2 млрд грн, за услуги централизованного снабжения холодной воды и водоотведения – 4 млрд грн. А общая задолженность государства по разнице в тарифах перед предприятиями теплоснабжения составила около 19 млрд гривен”, - добавил он.

По словам председателя АГУ, на подготовку к отопительному сезону в стране нужно потратить из разных источников около 13 млрд грн. Указанные средства необходимы для комплексной подготовки свыше 154 тысяч домов, более 40 тысяч объектов социально-культурного назначения и 20 тысяч котельных.

“Понятно, что у предприятий тепло- и водоснабжения средств в необходимых объемах нет. Поэтому, как и в прошлые годы, такая подготовка осуществляется также за счет средств местных бюджетов. К сожалению, переложение с госбюджета на органы местного самоуправления дополнительных финансовых обременений значительно ограничило возможности предоставления такой помощи. А для сел, поселков и городов, где отсутствует централизованное снабжение тепловой энергии, проблемой остается требование обязательного обустройства средствами дистанционной передачи данных с узлов коммерческого учета природного газа”, - добавил Кличко.

Среди других важных предложений АГУ к профильным комитетам Верховной рады Украины и центральным органам исполнительной власти правление Ассоциации в частности определило:

- внесение изменений в закон Украины "О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг", предусмотрев возможность и основания возникновения разницы в тарифах;

- поддержка регистрации и принятие законопроекта, который определит механизм списания начисленных энергопоставщиками штрафных санкций за использованный природный газ и электроэнергию за 2016-2019 годы;

- поддержать регистрацию и принятие законопроекта, который урегулирует проблемные вопросы закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах";

- поддержать внесение изменений в закон Украины "О передаче объектов государственной и коммунальной собственности", которыми упростить механизм передачи коммунальной собственности государственных ТЭЦ

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