Кличко опублікував привітання до Дня незалежності від мера Брюсселя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"Мер міста-побратима Києва, столиці Європейського Союзу - Брюсселя, Філіп Клоз привітав українців з Днем Незалежності. І підкреслив, що ми боремося за спільні, європейські, цінності", - написав Віталій Кличко.

У своєму привітанні мер Брюсселя зазначив, що українці своєю мужністю надихають Європу.

"Сьогодні ваша країна відзначає визначну подію - День Незалежності! Я щиро вітаю всіх українців із цим важливим днем! Вже понад два роки поспіль, ви боретесь за свій суверенітет і цінності - європейські цінності. Ваша сила і стійкість продемонстрували світові незламність і дух українського народу. Ви є натхненням для усіх нас", - заявив Філіп Клоз.

Мер Брюсселя також повідомив, що партнерство з Києвом почалося з дружніх стосунків з Віталієм Кличком.

"Наша співпраця почалася з побратимства між Брюсселем та Києвом, та дружніми зв’язками із мером Києва Віталієм Кличком, який став нашим першим і основним партнером. З часом, це партнерство зміцнилося й породило обміни та стажування для медиків в обох містах у Брюсселі та Києві", - повідомив Клоз.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що партнерство Києва та Бельгії принесло багато користі Києву та Україні.

"Брюссель допомагає в оснащенні київських медзакладів, стажуванні медиків. Передав за час повномасштабної війни нашому місту гуманітарну допомогу, обладнання, спецавто. Сьогодні Брюссель підтримує й проекти допомоги в Запоріжжі та Ізюмі, в Дніпрі та Львові, в Харкові. Дякуємо за дружбу і реальну підтримку, за ефективну співпрацю й надійне плече! Разом ми сильніші", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше Брюссель ініціював та реалізує проекти з “Київською міською клінічною лікарнею № 6” та “Медичним центром реабілітації та паліативної допомоги”. Підтримував культурні ініціативи Києва, зокрема встановлення кліматичного контролю у Національному центрі народної культури “Музей Івана Гончара”.

Сьогодні Брюссель також підтримує проекти у Львові, Дніпрі, Запоріжжі та Ізюмі. Допомагає медичним бригадам, які працюють із важкими пораненими. Підтримує центр допомоги біженцям з Маріуполя, який працює у Дніпрі. У Харкові мерія Брюсселя підтримує проекти з будівництва підземної школи та шкіл на станціях метро, повідомив Філіп Клоз.