ua ru
Сб, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кличко обсудил с премьером Чехии поддержку Украины

Новина українською →
Суббота 17 сентября 2022 12:49
Кличко обсудил с премьером Чехии поддержку Украины Фото: Виталий Кличко обсудил с премьером Чехии поддержку Украины (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой в Праге. Обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины в экономической, гуманитарной и военной сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Мы благодарны Чехии, которая сегодня председательствует в Евросоюзе, за поддержку европейских стремлений Украины и за всю ту помощь, которую вы оказываете. Благодарны и за отношение к украинцам – ваше государство предоставило временное убежище 460 тысячам украинских граждан, которые спасались от войны. Мы это ценим. Мы сегодня боремся и за свободу каждого европейца, на самом деле. Не стоит полагать, что Россия остановится, если завоюет Украину. Это не так. Поэтому единство цивилизованного мира вокруг Украины - залог мира во всей Европе", - подчеркнул Виталий Кличко.

Петр Фиала заверил в дальнейшей помощи Украине и отметил, что поддержка чешским обществом украинцев не ослабла. Хотя Россия и пытается давить на общественное мнение европейских стран высокими ценами на энергоресурсы, массированной пропагандой.

"Чехия с самого начала агрессии России - с 2014 года - понимала, что поддерживать Украину надо всеми силами. Потому что Путин пойдет дальше. И это не преувеличение, что вы сражаетесь сегодня и за нас - европейцев. А мы должны выдержать этот сложный период, который нас ждет зимой, и дальше вам помогать", - подчеркнул премьер Чехии.

Как сообщалось, Кличко во время визита в Прагу принял участие в заседании бюро Европейского комитета регионов, где обсуждалась тема восстановления и восстановления Украины. В ходе заседания Кличко был награжден почетным сертификатом члена Европейского комитета регионов.

Также Виталий Кличко выступил в резиденции мэра Праги перед постоянными представителями (послами) 27 стран-членов ЕС при Евросоюзе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Чехия
NEWS
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники