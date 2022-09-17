Кличко обсудил с премьером Чехии поддержку Украины

"Мы благодарны Чехии, которая сегодня председательствует в Евросоюзе, за поддержку европейских стремлений Украины и за всю ту помощь, которую вы оказываете. Благодарны и за отношение к украинцам – ваше государство предоставило временное убежище 460 тысячам украинских граждан, которые спасались от войны. Мы это ценим. Мы сегодня боремся и за свободу каждого европейца, на самом деле. Не стоит полагать, что Россия остановится, если завоюет Украину. Это не так. Поэтому единство цивилизованного мира вокруг Украины - залог мира во всей Европе", - подчеркнул Виталий Кличко.

Петр Фиала заверил в дальнейшей помощи Украине и отметил, что поддержка чешским обществом украинцев не ослабла. Хотя Россия и пытается давить на общественное мнение европейских стран высокими ценами на энергоресурсы, массированной пропагандой.

"Чехия с самого начала агрессии России - с 2014 года - понимала, что поддерживать Украину надо всеми силами. Потому что Путин пойдет дальше. И это не преувеличение, что вы сражаетесь сегодня и за нас - европейцев. А мы должны выдержать этот сложный период, который нас ждет зимой, и дальше вам помогать", - подчеркнул премьер Чехии.

Как сообщалось, Кличко во время визита в Прагу принял участие в заседании бюро Европейского комитета регионов, где обсуждалась тема восстановления и восстановления Украины. В ходе заседания Кличко был награжден почетным сертификатом члена Европейского комитета регионов.

Также Виталий Кличко выступил в резиденции мэра Праги перед постоянными представителями (послами) 27 стран-членов ЕС при Евросоюзе.