Кличко: наша цель - сохранение артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади

Кличко призвал депутатов Киеврады принять проект решения по сохранению артефактов

Мэр столицы Виталий Кличко призвал депутатов Киеврады принять проект решения по сохранению артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади. Об этом он заявил на сессии горсовет, передает пресс-служба КГГА.

По словам мэра, такое решение назрело в связи с провалом голосования на прошлой неделе вопроса о создании музея на Почтовой.

Кличко отметил, что новый проект решения подготовлен совместно с председателем фракции "Объединение "Самопомич" Сергеем Гусовским и поддержан почти всеми фракциями Киеврады.

"Чтобы не было спекуляций и ненужного популизма, хочу подчеркнуть: цель этого документа – сохранение артефактов, найденных во время раскопок, продолжение археологических работ и организация на этом месте публичного пространства! Принятие этого решения позволит – исключительно в рамках закона – продолжить археологические исследования с последующей музеефикацией находок на Почтовой. Чтобы сохранить археологические артефакты для будущих поколений", - заявил Кличко.

Документом, в частности, предлагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации до проведения археологических раскопок и определить объекты культурного наследия, которые подлежат консервации и музеефикации на месте. А также провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.

По словам Кличко, в Украине нет специальных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации находок на Почтовой площади. Поэтому проект решения предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии". Также Кличко подчеркнул необходимость разработки нового проекта укрепления объекта раскопок.

"Существующие конструкции нужно укреплять, поскольку есть реальная опасность не только для археологов, но и для киевлян, которые приходят отдыхать на Почтовую площадь", – отметил мэр.

Он напомнил, что управление сохранения исторической среды и охраны объектов культурного наследия Департамента культуры КГГА внесло предписание о прекращении любых работ на участке.

"А что касается различных обвинений: будто-то Кличко нужен торговый центр и так далее, добавлю: определение инвестора, строительство там началось не при Кличко. И наземная часть здания уже возведена. Инвестор, какой бы он не был, вкладывал, по обязательствам, средства также в реконструкцию Почтовой площади. Поэтому, первое: если сейчас расторгать договор, придется возвращать сотни миллионов гривен! У кого они есть? И второе: кто возьмет на себя ответственность, если через неукрепленные конструкции там все рухнет и пострадают люди? Есть желающие взять на себя ответственность за воплощение таких "альтернативных" предложений? Не на словах, а ради практического воплощения проекта?", – сказал Кличко

Он призвал депутатов принять взвешенное решение, которое позволит в рамках закона продолжить раскопки и сохранить находки.