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Кличко в межах Мюнхенській конференції взяв участь у дискусії про демократію громад

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П'ятниця 17 лютого 2023 15:05
Кличко в межах Мюнхенській конференції взяв участь у дискусії про демократію громад Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Києва Віталій Кличко в перший день роботи Мюнхенської конференції з безпеки взяв участь в дискусії про демократію громад та обговорив питання допомоги Україні з мером приймаючого міста Дітером Райтером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка в Telegram.

"Розпочав перший день на Мюнхенській конференції з безпеки участю в дискусії "Міста як захисники демократії. Виклики і можливості". Про демократію громад, про допомогу Україні і українцям закордоном говорили разом з Дітером Райтером - мером Мюнхена, міста-побратима Києва", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Мюнхен з початку широкомасштабного вторгнення прийняв 60 тисяч українців, які рятувалися від війни.

Також Кличко наголосив на важливості співпраці міст, які доєдналися до Пакту вільних міст.

"Співпраця міст під час широкомасштабної агресії росії проти України довела свою ефективність. Київ продовжує отримувати допомогу від партнерів, підтримку політичну, економічну та гуманітарну. Зокрема, і завдяки цьому ми вистояли - від перших місяців широкомасштабної війни, і цієї зими", - зазначив Кличко.

Він також повідомив, що сьогодні до Пакту вільних міст доєднався Мюнхен. Київ доєднався до Пакту у вересні минулого року.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки - головний західний форум з питань безпеки. Проводиться щорічно з 1962 року.

Однією з головних тем цього року стала тема загроз світовій безпеці у світлі агресії росії проти України.

Конференція триватиме з 17 по 19 лютого. Детальніше - в матеріале РБК-Україна.

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Віталий Кличко Мюнхенская конференция по безопасности
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