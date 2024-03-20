Кличко: на метро "Деміївська" виконано 40% обсягу робіт

Роботи на будівельному майданчику біля станції метро "Деміївська" ведуться у три зміни, на сьогодні вже виконано близько 40% загального обсягу робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, який оглянув хід будівництва.

"Оглянув сьогодні майданчик біля станції метро "Деміївська", де тривають роботи з розробки грунту в котловані. На майданчику, в три зміни, працюють 60 робітників та понад 10 одиниць техніки. У самому тунелі теж тривають необхідні роботи - і з його укріплення, і з подальшого ремонту. За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт. Ми робимо все можливе, щоб у кінці літа повністю відновити рух між станціями "Деміївська" і "Либідська", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що причини аварійної ситуації з’ясуються за два тижні.

"За два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва. Тоді фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на "Деміївській", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за попередніми висновками експертів Науково-дослідної судово-експертної установи, причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві стали неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи зі спорудження тунелю на цій ділянці у 2010 році.

Раніше аналогічні висновки щодо причин деформації тунелю зробили в парламентському Комітеті з питань транспорту та інфраструктури. Як повідомляв член цього комітету Костянтин Бондарєв, причиною техногенної аварії на "синій" гілці метро стало авральне будівництво цієї ділянки у 2010 році.