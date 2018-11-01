Кличко: киевляне смогут быстро заменить водительское удостоверение в ЦПАУ

Фото: Виталий Кличко (kmu.gov.ua)

Кличко презентовал пилотный проект по первичной регистрации транспортных средств

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал пилотный проект по первичной регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-служба мэра Киева.

По его словам, отныне каждый киевлянин может в ЦПАУ обменять старое водительское удостоверение на новое или переоформить документы в связи со сменой анкетных данных.

Функция выдачи первого водительского удостоверения остается за МВД. Пока новые услуги можно получить в центральном ЦПАУ на Днепровской Набережной, 19-б. Впоследствии проект распространят на все ЦПАУ Киева.

"Городская власть работает над улучшением качества предоставления административных услуг, в частности, над расширением перечня услуг, которые можно получить в ЦПАУ. Здесь можно будет обменять старое водительское удостоверение на новое; получить новое водительское удостоверение в связи с утратой или похищением или обменять документ в связи с изменением личных данных владельца. И, как сегодня мы увидели, вся процедура занимает не больше 20-ти минут. Быстро, без лишних проблем получить качественный сервис", - отметил мэр.

Например, при изменении фамилии заявитель сразу сможет получить ID-карточку, перерегистрировать водительские права и транспортное средство. В случае изменения места регистрации - зарегистрировать место проживания, а также перерегистрировать техпаспорт и номерные знаки на авто.

Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, который тоже принял участие в презентации новых услуг, отметил, что совместный с городской властью проект их предоставления направлен на минимизацию времени и сил, которые гражданин тратят на получение услуги.

"Мы совместно разработали алгоритм взаимодействия. Администраторы ЦПАУ, которые будут принимать заявления на получение услуг сервисных центров МВД, прошедшие обучение в Региональном сервисном центре МВД г. Киева. Замена водительского удостоверения является одной из наиболее популярных услуг - за 9 месяцев 2018 года только в Киеве ею воспользовались 31 028 раз. Поэтому мы надеемся, что сотрудничество с центральным ЦПАУ г. Киева уменьшит нагрузку на сервисные центры МВД столицы, а в будущем - и других городов страны", - отметил Криклий.

Мэр столицы ознакомился с работой системы, начиная с этапа регистрации посетителя и до момента получения документов.

"Наша ключевая задача - сделать так, чтобы в этих центрах не было бюрократии, поборов, чтобы люди часами не сидели в очередях, а получали максимальное количество услуг качественно и быстро. В Киеве сеть ЦПАУ насчитывает сегодня 14 центров. Этот открыли ровно 7 лет назад. Тогда здесь работало всего 10 администраторов и предоставлялся небольшой спектр услуг. Мы изменили философию и подход к работе таких центров. Сегодня здесь работает 99 администраторов, и можно получить более 150 видов услуг", - отметил Кличко.

Среди самых популярных услуг, за которыми обращаются киевляне:регистрация места жительства; паспортные услуги; регистрация права собственности на недвижимое имущество; регистрация бизнеса;получение разрешения на размещение наружной рекламы.

Как отметил мэр столицы, здесь можно получить любую справку, не бегая от учреждения до учреждения, не тратя время и деньги на взятки. "И такие центры - это тоже один из сегментов системы смарт-сити, которую Киев системно внедряет уже более трех лет", - подчеркнул Кличко.