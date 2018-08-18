Кличко: в Киеве разрабатывают новые проекты для замены ливневой канализации на проблемных улицах

В Киеве 800 км коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали десятилетиями

В Киеве разрабатывают новые проекты для замены ливневой канализации на проблемных улицах. Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Кличко.

По словам Кличко, на днях Киев снова попал под удар стихии, но город справилось с последствиями непогоды. По оценкам синоптиков, к столице досталось самое мощное атмосферное пятно из возможных.

"Даже старожилы нашего города говорят, что не помнят такого ливня. Гарантии, что стихия не повторится, - нет. Поэтому наша задача - как можно оперативнее реагировать и быстро ликвидировать последствия таких природных явлений. Во время непогоды в городе было повалено более 200 деревьев, 6 столбов линий электропередач. На улице Крещатик ливневая канализация просто не справилась с таким аномальным количеством осадков", - заявил Кличко.

По его словам, городская власть делает выводы из этой ситуации. Сегодня разрабатывают новые проекты для замены ливневой канализации на тех улицах, где возникли проблемы.

"Мы изучаем те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Осуществим реконструкцию системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где делаем капитальный ремонт дорог, мы ставим новую систему. Но, не будем забывать, что в городе Киев 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали и не обновляли десятилетиями", - отметил мэр.

Он также поблагодарил работников коммунальных служб, которые оперативно навели порядок в городе после мощного ливня. Работали они с ночи, чтобы утром город приступило к привычной жизни. По убеждению Кличко, с последствиями непогоды коммунальные службы столицы справились.