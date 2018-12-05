Кличко: без изменений в Конституцию мы не застрахованы от отката реформы децентрализации

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко выступил на Форуме местного самоуправления

Без изменений в Конституцию мы не застрахованы от отката реформы децентрализации и отмене ее достижений в будущем. Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко во время выступления на Форуме местного самоуправления при участии президента, премьер-министра Украины и председателя Верховной рады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба мэра.

"Надеюсь, что до старта избирательного сезона мы получим соответствующее решение парламента относительно конституционных изменений. Это общая позиция всех ассоциаций органов местного самоуправления. Острым вопросом остается и принятие нового закона "О службе в органах местного самоуправления". Его проект разработан с нашим участием. И содержит подходы, которые должны обеспечить новое качество работы местных советов для граждан. Новый закон "О государственной службе" уже два года, как вступил в силу, и промедление с принятием прогрессивного закона для местного самоуправления является несправедливым", - отметил председатель АГУ.

Кличко поблагодарил правительство за важное решение относительно передачи земель в собственность объединенных территориальных общин. По его словам, сегодня уже 479 общин воспользовались такой возможностью.

Он также подчеркнул важность разблокирования процесса присоединения общин городов областного значения. Соответствующий закон, принятый Верховной радой, был разработан Ассоциацией городов Украины. Его нормами уже воспользовались 24 города областного значения из различных областей страны.

"Но главное в реформе по децентрализации – это не количество объединенных территориальных общин, а предоставление качественных услуг нашим гражданам, обеспечение комфорта жизни. В первую очередь, это касается сферы ЖКХ. В этом году вызовом для всех нас стала позиция "Нафтогаза". Когда немало городов имели проблемы с вхождением в отопительный сезон. Не исключением была и столица, которая вернула теплоэнергетический комплекс в управление общины. Уверен, что твердая позиция руководства государства обеспечит конкурентный выбор поставщиков энергоносителей", - подчеркнул председатель АГУ.

По словам Кличко, госбюджет на 2019 год оставляет надежды местному самоуправлению на развитие. В частности, удалось отменить льготы по уплате за землю для предприятий железнодорожного транспорта, закрепить за бюджетами общин поступления от рентной платы за использование лесных ресурсов и полезных ископаемых.

"Однако объемы образовательной и медицинской субвенций нуждаются в корректировке до реальных потребностей общин. В 2019 году правительство будет контролировать распределение дополнительной дотации на эти отрасли. Надеемся, будет обеспечено справедливое распределение ресурсов для всех органов местного самоуправления. Субвенция на формирование инфраструктуры ОТО увеличена до 2,1 млрд гривен, но это только на половину учитывает наши предложения. Надеюсь, что мы совместно преодолеем вызовы бюджетного процесса и в 2020 году завершим реформу. Когда все делегированные полномочия будут на сто процентов финансироваться государством!", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что от способности местных общин, от эффективных изменений на местах зависит успех преобразований в стране.