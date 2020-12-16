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Кличко: генподрядчик за свой счет устранит все недостатки на Шулявском мосту

Среда 16 декабря 2020 14:26
Кличко: генподрядчик за свой счет устранит все недостатки на Шулявском мосту
Фото: Шулявский мост ("Радио Свобода")
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию Шулявского моста, осуществит все ремонтные работы за свой счет. Также город обратится в суд, чтобы возместить убытки за поврежденные при падении опор автомобили киевлян.

Об этом стало известно из сообщению мэра Киева на странице в Faсebook.

"Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения. Те, что вызвали сомнения в надежности укрепления, - демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет", - заявил Кличко.

Виталий Кличко отметил, что выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору - как независимая организация. Прокуратура столицы уже возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений".

Также город поднимет вопрос компенсации убытков владельцам поврежденных из-за падения опор автомобилей.

"Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений», как заказчик строительства, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян", - отметил Кличко.

Напомним, электроопоры на Шулявском мосту упали 15 декабря. В результате падения были повреждены несколько автомобилей, которые проезжали по путепроводу.

Из-за падения электроопор полиция возбудила дело по факту нарушения правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Люди в результате инцидента не пострадали.

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Новости Украины Происшествия Виталий КличкоКиевШулявский путепровод

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