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Кличко: в бюджеті на 2024 рік Київ передбачив 1 млрд гривень на підтримку захисників

Понеділок 13 листопада 2023 15:33
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Кличко: в бюджеті на 2024 рік Київ передбачив 1 млрд гривень на підтримку захисників Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Київська міська влада знайшла можливості допомагати захисникам і в наступному році. Зокрема, на програму "Захисник Києва" в бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Київ підготував проект бюджету столиці на наступний рік. При тому, що парламент фактично позбавив столицю та інші міста й селища можливості допомагати ЗСУ, забравши військовий ПДФО, Київ продовжить підтримувати наших захисників. У 2024 році столиця спрямує ще мільярд гривень за програмою "Захисник Києва" на підтримку наших воїнів. А також - продовжить залучати допомогу від наших партнерів, щоб передавати на фронт найнеобхідніше", - повідомив Кличко.

Мер Києва також запевнив, що, попри скорочені фінансові можливості, столиця й надалі допомагатиме військовим підрозділам, які будуть звертатися по допомогу.

"Громади й так сплачували в держбюджет 40% ПДФО, а столиця - 60%. Тепер же у громад заберуть ще більше коштів. Про які навряд чи побачимо детальні звіти від центральної влади - куди саме вони пішли. Але ми продовжимо, в умовах обмежених можливостей допомагати ЗСУ, військовим підрозділам, які до нас звертаються", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році Київ передбачив понад 6,2 млрд гривень на підтримку ЗСУ.

Також повідомлялося, що 10 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету заднім числом, з 1 жовтня поточного року.

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