Київський картонно-паперовий комбінат: власник з Австрії фінансує безпекові та енергозберігаючі технології

Вітчизняний лідер целюлозно-паперової галузі Київський КПК , який розташовано у Обухові, забезпечує на сьогодні левову частку продукції санітарно-гігієнічного призначення та картонної упаковки для потреб українського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення підприємство не зупиняло роботу. До того ж кінцевий бенефіціарний власник комбінату Хайнц Ціннер (Heinz Zinner), директор австрійського Pulp Mill Holding, впевнений, що інвестувати у програми оптимізації та безпеки необхідно навіть під час війни.

У функціоналі інтегрованої системи управління ККПК – виробнича безпека

Стандартизований підхід до виробництва та бізнес-процесів, який застосовується на Київському картонно-паперовому комбінаті, гарантує якість та безпечність продукції, яку виготовляють на підприємстві, та забезпечення належних умов для працівників. Власник ККПК Хайнц Ціннер (Heinz Zinner) всіляко сприяє європейському вектору підвищення рівня відповідальності промислового сектору, тому обухівське підприємство проходить регулярні перевірки незалежними аудиторськими компаніями щодо належного виконання вимог міжнародних стандартів.



В основі економічної кадрової стабільності будь-якого заводу – виробнича безпека, яка потребує регулярного вдосконалення та значних фінансових ресурсів. Через високі ризики залучення зовнішніх інвестицій, на жаль, сьогодні має обмежені можливості. Київському КПК наразі не вдалося скористатися банківськими кредитними програмами, тому підприємство інвестувало власні кошти у модернізацію обладнання. Власник Хайнц Ціннер (Heinz Zinner) зазначає, що з вирішенням цього важливого питання зволікати не можна..

Власник реалізує масштабний проєкт з модернізації ключових потужностей

Своєчасне оновлення обладнання – необхідний крок для розвитку будь-якої справи, адже дозволяє вирішити цілу низку задач:

сучасне устаткування розширює можливості задоволення запитів сучасного ринку та надає конкурентну перевагу;

пришвидшення виробничих процесів сприяє економії часу;

забезпечення енергоефективності;

гарантія посилення безпеки праці для персоналу;

мінімізація витрат на технічне обслуговування та ремонти тощо.

Заступник Голови Наглядової Ради ККПК Ivo Valtchev на перемовинах у підрядника Toscotec

У зв’язку з цим на Київському картонно-паперовому комбінаті розпочато роботи з модернізації сушильної частини папероробної машини №2. Це один з наймасштабніших проєктів ККПК за останні роки, як з огляду інвестицій, так і складності виконання, які включатимуть наступні етапи:

придбання устаткування у компанії Toscotec – найбільшого постачальника сушилок Steel Yankee в Європі;

доставка велетенського валу та складових з Італії на комбінат;

монтажні роботи по заміні циліндра Yankee та ковпака швидкісної сушки, який є невід’ємною частиною механізму.

Інвестиція в енергоефективність комбінату

Загальна вартість проєкту складає близько 7 млн євро, однак керівництво Київського картонно-паперового комбінату, власник Хайнц Ціннер (Heinz Zinner) та члени Наглядової Ради ККПК впевнені у доцільності капіталовкладення.



Циліндр Yankee - один з найбільших механізмів на комбінаті

Гігантський вал тепер буде зі сталі (наявний з чавуна). Сучасні матеріал та інноваційна конструкція дозволять зменшити витрати теплової енергії і знизити енергоспоживання, що в українських реаліях надзвичайно важливо, як для самого підприємства, так і для потреб загальної української енергосистеми.

Всі роботи планується завершити до кінця 2025 року. І це не єдине покращення, яке реалізовуватиметься на Київському картонно-паперовому комбінаті найближчим часом, адже топменеджмент підприємства та його власник Хайнц Ціннер (Heinz Zinner) націлені на успіх довготривалої перспективи.