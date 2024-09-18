ua en ru
Ср, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київська громада передала тисячу дронів 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок, - Кличко

Середа 18 вересня 2024 17:44
UA EN RU
Київська громада передала тисячу дронів 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок, - Кличко Фото: київська громада передала 1000 дронів 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади Києва ще одну велику партію дронів бійцям 3 окремої штурмової бригади ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Передали бійцям 3-ї окремої штурмової бригади від громади столиці ще 1000 FPV-дронів. Сьогодні військові бригади воюють на одному з найгарячіших напрямків — харківському. Загалом, з цією партією, від початку цього року військові 3-ї бригади отримали від Києва 2000 FPV-дронів та 410 БпЛА Mavic 3T, які місто передало нещодавно", - повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що за час повномасштабної війни на оснащення 3 штурмової Київ спрямував із міського бюджету майже 600 млн грн.

"Нагадаю, загалом, цього року, столиця вже виділила нашим захисникам 8,6 млрд грн. І ми продовжимо допомагати їм і шукати всі можливості для цього! Також постійно залучаємо небюджетні кошти та передаємо бійцям на фронт обладнання в якості благодійної допомоги", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відвіз понад тисячу дронів від столичної громади кільком бригадам на Харківському напрямку. Зокрема, допомогу від киян отримали 112 та 241 бригади ТрО міста Києва, 3 штурмова бригада та 1 Президентська бригада оперативного призначення "Буревій" НГУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко Дрони
NEWS
Наслідки видно з космосу: що відомо про удар по складу з ракетами у Тверській області
Наслідки видно з космосу: що відомо про удар по складу з ракетами у Тверській області
DAILY
Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії