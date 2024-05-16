Київська громада допоможе чернігівській добудувати фортифікаційні споруди

В. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако під час сесії Київради звернувся до депутатів та громади Києва із проханням допомогти посилити фортифікаційні споруди навколо Чернігова. Мер Києва Віталій Кличко доручив вирішити це питання, наголосивши, що це і захист Києва з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook в. о. міського голови Чернігова Олександра Ломака.

"Чернігів захищає місто Київ на півночі. Завдяки незламності чернігівців, ворог не зміг на початку війни прорватися до Києва з цього напрямку. Я даю відповідне доручення профільному заступнику опрацювати це питання. Переконаний, що ми зможемо допомогти, за великим рахунком, не лише чернігівцям, але і наше місто зробити міцнішим та захищеним”, - заявив Віталій Кличко.

В. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако зазначив, що будівництво фортифікаційних споруд розпочалося одразу після звільнення території області від окупантів. Але зараз є потреба у посиленні захисту.

"Чернігів знаходиться за 80 км від кордону з РФ. З перших днів великої війни ціною великих руйнувань і втрат, завдяки героїзму наших воїнів і жителів, місто-герой протягом 36 днів стримувало ворога і не пустило його далі, вглиб країни. Тоді Чернігів став щитом, який захистив від зла не тільки себе, а й столицю Відразу після того, як ми відбили ворога, місто розпочало будівництво мережі фортифікаційних споруд довкола Чернігова. За 2 роки, у 2022 і 2023-му, місто вклало у це будівництво понад 110 мільйонів гривень. І зараз, враховуючи сьогоднішню тривожну ситуацію на фронті, на Харківщині зокрема, враховуючи звернення військового керівництва до нашого міста, нам є необхідність продовжити цю роботу. Посилити, укріпити, добудувати додаткові бетонні споруди", - зазначив Ломако.

Він зазначив, що після вилучення у громад "військового" ПДФО бюджет Чернігова опинився у скрутному становищі.

"У нас був прийнятий бюджет міста з бюджетом розвитку 800 млн грн, і 800 млн "військового" ПДФО було вилучено за рішенням Верховної Ради. Враховуючи те, що місто досі приходить до тями від руйнувань, які він зазнав у 2022 році, і що йдеться не лише про захист Чернігова, а й про захист столиці, ми звертаємось до Київської міської ради, товариства столиці.

В. о. міського голови Чернігова подякував громаді Києва та меру Віталію Кличку за допомогу, яку було надано раніше.

"Я дуже вдячний усім вам, громаді Києва за найбільший внесок у відновлення Чернігова – 100 млн гривень, які у 2022 році ви проголосували і ми направили на відновлення житла та критичної інфраструктури міста. Я дуже вдячний особисто меру Києва Віталію Кличку та депутатам за підтримку збереження місцевого самоврядування у Чернігові Переконаний, що лише разом ми переможемо ворога та разом відбудуємо нашу країну", - наголосив Ломако.