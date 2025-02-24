Київська галерея заявила про непрозорі схеми з майном Національної спілки художників України

Відомий у Києві Центр сучасного мистецтва М17 заявляє, що під загрозою опинилось майно Національної спілки художників України (НСХУ) через непрозорі схеми управління цим майном. Йдеться про будівлю за адресою вул. Антоновича, 102-104.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру сучасного мистецтва.

Упродовж 15 років галерея М17 на справедливих умовах співпрацювала з Київською спілкою художників (а згодом – з Національною спілкою художників України), орендуючи цю будівлю.

"Однак сьогодні діяльність ЦСМ М17, як і майно Спілки художників, опинилися під загрозою через непрозорі "схеми" управління майном, що належить НСХУ", - йдеться у повідомленні на сайті Центру.

У Центрі сучасного мистецтва пояснили, що у грудні 2024 року зіштовхнулися зі складнощами під час чергового продовження договору оренди. Керівництво Національної спілки художників представляла компанія ТОВ "Сервіс НСХУ 2022".

"Переговори відбувалися ультимативно, можливість конструктивного діалогу була фактично заблокована. Під час переговорів, представникам ЦСМ М17 прямо погрожували тим, що приміщення можуть передати в оренду, до прикладу, під супермаркет "АТБ", оскільки, на думку орендодавця, така угода принесла б більше доходів", - повідомили у М17.

У заяві Центру йдеться про те, що Національна спілка художників продала долю в дочірній компанії "Сервіс НСХУ" невідомому в мистецьких колах адвокатському бюро "Мізернюк та партнери", яке тепер концентрує доходи від оренди майна Спілки. Відповідно, дельта прибутку опиняється не лише в НСХУ, але й у фізичної особи Мізернюк Н., яка не має жодного відношення до членів НСХУ. В цей же час, дивним чином розпоряджається майном Спілки та отримує зиск від майна мистецької організації адвокат, фізична особа.

"Це призводить до висновку, що низка дій є систематизованою схемою крадіжки", - наголосили у Центрі сучасного мистецтва М17.

М17 закликає небайдужих людей, митців, працівників культури, членів Національної спілки художників підтримати збереження культурної інституції, а також захистити сучасне українське мистецтво й майно Спілки.

Також у Центрі нагадали, що невдовзі відбудуться вибори голови НСХУ. Відтак постане питання в обранні особи, які нестиме відповідальність за забезпечення прозорості в управлінні майном.