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Київрада виділила понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони, - Кличко

Четвер 30 січня 2025 17:55
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Київрада виділила понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони, - Кличко Фото: Київрада виділила понад 5 млрд грн на підтримку військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Київрада виділила понад 5 млрд грн на підтримку військових - на програму "Захисник Києва", соціальний захист на ін.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Ми маємо ухвалити перші зміни до бюджету міста на 2025 рік. І виділити понад 5 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. Зокрема, 4,9 млрд будуть спрямовані на програму "Захисник Києва". Понад 93 млн грн додатково виділяємо на соціальний захист ветеранів та ветеранок. Ще 10 млн передбачаємо як субвенцію від столиці до Державного бюджету України для забезпечення заходів з оборони", – сказав під час сесії Віталій Кличко.

Мер Києва також повідомив, що київські депутати пропонують Верховній Раді внести зміни до Бюджетного кодексу, які дозволять громадам заздалегідь планувати видатки на підтримку Сил оборони.

"Існуючі положення Бюджетного кодексу обмежують можливості місцевих рад, зокрема й Київську міську раду, у фінансуванні нагальних потреб Сил оборони. Сьогодні ми можемо використовувати для цього тільки залишки бюджету, які формуються наприкінці року, та кошти з перевиконання дохідної частини бюджету. Це не відповідає викликам, з якими стикається наша держава. Тому ми звернемося до Верховної Ради України з тим, аби парламент вніс зміни до Бюджетного кодексу. Це дозволить місцевим громадам планувати видатки на підтримку наших військових і тероборони заздалегідь – при формуванні бюджету", – наголосив Кличко.

Також повідомлялося, що депутати Київради проголосували за збільшення одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян до 50 тисяч грн, яке ініціював Віталій Кличко.

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Київ Віталий Кличко
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