Київрада проголосувала за збільшення підтримки захисників

Київська міська рада на сьогоднішньому засіданні проголосувала за ініціативу мера Віталія Кличка про збільшення допомоги захисникам з міського бюджету. Зокрема, попри вилучення з місцевих бюджетів військового ПДФО, не менше 1 млрд грн у 2024 році має бути перераховано військовим лише у вигляді субвенції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Київради Дмитра Білоцерковця.

"Ініціатива міського голови Віталія Кличка - правка до бюджету 2024 року: врахувати витрати у вигляді субвенцій для військових не менше, ніж 1 млрд грн - проголосована міськрадою Києва. За відповідну правку проголосували представники усіх фракцій - 83 зі 120 депутатів Київради. Це не зважаючи на те, що "зелені" відібрали у столиці 7 млрд грн військового ПДФО, залишивши військові частини без можливості закривати нагальні потреби", - повідомив Білоцерковець.

Крім того, Київрада збільшує допомогу захисникам у поточному році.

"Сьогодні Київрада ухвалить зміни до міського бюджету-2023 року, де, зокрема, в рамках передбачених бюджетних коштів (нагадаю, майже 7 млрд гривень на цей рік) виділимо ще близько 600 мільйонів на підтримку наших захисників та захисниць - Збройних сил України", - повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що на минулому засіданні Київрада проголосувала за введення додаткових стимулюючих виплат мобілізованим киянам. За словами Кличка, Київ додатково виплачуватиме по 30 тисяч гривень киянам, мобілізованим після 1 грудня цього року.