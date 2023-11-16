ua en ru
Чт, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київ та Брюссель стали містами-побратимами, - Кличко

Четвер 16 листопада 2023 19:57
UA EN RU
Київ та Брюссель стали містами-побратимами, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Київ та Брюссель підписали угоду про співпрацю і стали містами-побратимами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Київ та Брюссель тепер міста-побратими. Сьогодні на Київському інвестиційному форумі, який відбувається в Брюсселі, ми з Філіпом Клозом підписали угоду про співпрацю наших міст. Відносини Києва та Брюсселя є прикладом ефективної співпраці міст, яку ми продовжимо розвивати", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва підкреслив, що для відновлення і розвитку української столиці дуже потрібна міжнародна підтримка.

"Брюссельська платформа, яку минулого року створили європейські міста задля допомоги Києву, вже дала старт активним процесам у важливих для Києва проектах. Сьогодні ми співпрацюємо з європейськими муніципалітетами, які комунікують з місцевими бізнесами, шукають можливості для реалізації пріоритетних для нас проектів. Зокрема, медицини, енергетичної та екологічної безпеки, освіти, комунальної сфери, проектів з оновлення громадського транспорту", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у березні цього року Київ підписав угоду про побратимські відносини з польським Вроцлавом.

Також повідомлялося, що у квітні 2023 року було підписано Меморандум про партнерство між Києвом та Копенгагеном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко Брюссель
NEWS
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
DAILY
"Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені