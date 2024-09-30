Київ створює нову систему підтримки ветеранів, які повертаються до цивільного життя, - Кличко

Київ розширює програми з допомоги ветеранам та створює систему, яка надає багато можливостей для захисників, що повертаються до цивільного життя.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Напередодні Дня Захисників та Захисниць України у столиці відбувся Другий Київський Форум ветеранів. Говорили, зокрема, про допомогу, яку громада столиці надає бійцям на фронті, та про підтримку, реабілітацію, інтеграцію військових в мирне життя", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що місто виділяє кошти на ефективне надання реабілітаційних послуг для ветеранів. Так, минулого року 2400 військових пройшли реабілітацію в Медичному центрі реабілітації та паліативної допомоги. Триває ремонт приміщень Центру, щоб збільшити його пропускну спроможність.

Також Кличко акцентував, що столиця залучає допомогу іноземних партнерів для потреб ветеранів. Зокрема, за підтримки німецьких партнерів восени має відкритися "Берлінсько-Київський центр протезування", про який Кличко домовився з мером Берліна.

Мер Києва розповів також про соціальні виплати столичним захисникам та допомогу бійцям на фронті.

"Тільки цього року столиця виділила захисникам з міського бюджету вже 8,6 млрд грн. Від початку року від громади Києва передали на фронт понад 8 000 БпЛА різних типів. Передаємо системи РЕБ, автівки та інше необхідне спорядження. Тільки у вересні на передову до бійців вирушили близько 1700 дронів Mavic різних типів. Також передаємо оснащення, придбане й не за бюджетні кошти", - наголосив Кличко.

Під час Форуму мер Києва нагородив медалями "Честь. Слава. Держава" киян-захисників та членів родин загиблих воїнів.