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Київ розпочне виплату допомоги постраждалим від обстрілу 24 квітня до кінця тижня, - КМДА

Середа 30 квітня 2025 13:53
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Київ розпочне виплату допомоги постраждалим від обстрілу 24 квітня до кінця тижня, - КМДА Фото: Київ розпочне виплату допомоги постраждалим від обстрілу 24 квітня до кінця тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Жителі Святошинського району Києва, чиє житло пошкоджене внаслідок обстрілу 24 квітня, вже на цьому тижні почнуть отримувати допомогу від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Мешканці уже подали 46 заяв на компенсацію оренди житла (по 40 тис. грн). Крім того, 618 людей звернулися по одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. грн у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам". Виплати постраждалим розпочнуться вже до кінця цього тижня", - йдеться у повідомленні КМДА.

В мерії зазначають, що подати заяву на отримання допомоги можна в пункті підтримки, що діє на базі спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 96 імені О. К. Антонова за адресою: вул. Олександра Оксанченка, 2.

Як повідомлялося раніше, внаслідок російської атаки на столицю 24 квітня пошкоджено 106 будівель, серед яких – 84 житлових. 1 будинок повністю знищено, ще 8 зазнали значних ушкоджень і потребують інструментального обстеження. Також пошкоджено вікна і двері в 4 школах і 2 дитячих садках, у низці медичних, спортивних та інших соціальних установ. Крім того, пошкоджено 74 транспортні засоби, з яких 50 не підлягають ремонту.

Роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу продовжуються. Лише у Святошинському районі комунальні служби вивезли вже 2 888 кубометрів будівельного сміття, зазначають в КМДА.

Раніше також повідомлялося, що упродовж 2022–2025 років у Києві відновили 23 житлові будинки, що зазнали найбільших ушкоджень від російських обстрілів. Тривають роботи ще на 13 багатоквартирних об’єктах.

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