Київ продовжить збільшувати допомогу військовим, - Кличко

Київ продовжить збільшувати допомогу захисникам. За минулий рік на підтримку армії місто виділило 7 млрд гривень - 10% свого бюджету. На початку поточного року на допомогу захисникам в бюджеті було передбачено 1,2 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"За кошти громади міста захисники придбали автівки, майже 3 тисячі дронів, необхідне спорядження. В якості ж благодійної допомоги ми передали понад 400 дронів. У січні цього року Київрада вже виділила 500 млн грн на придбання дронів різних типів. Передбачили 1,2 млрд грн на допомогу захисникам. І цю суму місто буде збільшувати. Минулого року ми починали зі ста мільйонів на підтримку армії. А закінчили рік з понад 7 млрд", - повідомив Кличко.

Мер також зазначив, що військові дуже цінують допомогу самоврядування.

"Ми на постійному зв’язку з нашими військовими. Я відвідував їх і на фронті. І вони нам самі кажуть, що їм необхідно. Скажу відверто, військові говорять, що місцеве самоврядування дуже рятує ситуацію на фронті своєю допомогою. Наприклад, Київ не відмовив жодному військовому формуванню, не залишив без уваги жодне звернення військових. Чим ми можемо - тим допомагаємо", - наголосив Кличко.

Крім того, за словами Кличка, на допомогу ветеранам та їх родинам, сім’ям загиблих воїнів в бюджеті Києва закладено 742 млн, на житло - 150 млн. Кияни, які мобілізуються до лав ЗСУ, отримують від міста додаткову одноразову виплату 30 тис. грн.

Кличко зауважив, що минулого року центральна влада позбавила місцеву владу частини фінансування, забравши "військовий" ПДФО.

"Це для Києва приблизно 8 мільярдів гривень на рік. Тим не менш, ми шукаємо ресурси для допомоги фронту. І при цьому ми повинні розуміти, що багатомільйонне місто повинне працювати, підтримувати інфраструктуру, забезпечувати життєдіяльність столиці. А люди мають отримувати всі необхідні сервіси та послуги", - наголосив мер столиці.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко на звернення бійців 23 батальйону спецпризначенняя відправив їм партію FPV-дронів.

Також повідомлялося, що брати Клички передали дрони захисникам Авдіївки. 100 FPV-дронів від братів Кличків отримали бійці 47 ОМБр "Маґура" та ще 100 FPV-дронів - 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха.