Київ придбав 113 квартир для тимчасового проживання переселенців, - Кличко

Київ придбав у власність територіальної громади 113 квартир для тимчасового проживання вимушених переселенців. Мер Києва Віталій Кличко вручив ордери та ключі від квартир першим сім’ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Перші 37 квартир для внутрішньо переміщених осіб вже введені в експлуатацію та готові прийняти людей на тимчасове проживання. Квартири є власністю територіальної громади Києва та надаються безкоштовно вимушеним переселенцям. Місто вже закупило 113 таких квартир. Їх загальна площа близько 6 тисяч кв. м, а сумарна вартість - майже 230 млн грн", - повідомив Віталій Кличко.

Сьогодні ключі від нового житла вручили двом родинам. Це сім’я пані Оксани із Слов’янська Донецької області, яка складається із 6 осіб: троє маленьких дітей та батьки з інвалідністю. Також житло отримала сім’я Олександра та Ольги із Маріуполя. Подружжя виховує сина, який із дитинства має інвалідність. Олександр - член добровольчого формування територіальної громади Києва. Також із ними проживають батьки.

Кличко також повідомив, що на сьогодні в Києві 810 родин внутрішньо переміщених осіб потребують житла для тимчасового проживання. Найбільше таких людей - у Деснянському, Дарницькому та Голосіївському районах міста.

Загалом з початку повномасштабної російської агресії в Києві зареєструвалися майже 266 тисяч ВПО, а починаючи з 2014 року - 400 тисяч людей. Близько 15 тисяч із них - люди з інвалідністю, понад 65 тисяч - пенсіонери, повідомив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка до 5 млрд грн збільшено видатки міського бюджету на допомогу ЗСУ. Також мер Києва виступив з ініціативою законодавчо дозволити громадам допомагати не лише тим військовим підрозділам, які зареєстровані на їх території, але й усім іншим.