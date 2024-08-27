ua en ru
Вт, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київ отримав від Брюсселя 3 тисячі бронежилетів для медиків та комунальників, - Кличко

Вівторок 27 серпня 2024 18:43
UA EN RU
Київ отримав від Брюсселя 3 тисячі бронежилетів для медиків та комунальників, - Кличко Фото: Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Місто-побратим Києва – Брюссель – передав три тисячі бронежилетів для працівників столичних служб, які виїжджають на ліквідацію наслідків російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва.

"Київ отримав в якості благодійної допомоги від мерії нашого міста-побратима – Брюсселя та Брюссельської лікарні Сен-Пьєр 3 тисячі бронежилетів (невійськового призначення). Бронежилети захищатимуть столичних медиків та працівників екстрених, комунальних служб під час надання ними допомоги постраждалим від російських атак, під час ліквідації наслідків обстрілів", – зазначив Кличко.

Бронежилети передали керівниця відділу економічних та міжнародних зв’язків мерії Брюсселя Марі-Франс Ботт та Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні Люк Якобс, зазначив мер Києва.

Він подякував Брюсселю та його меру Філіпу Клозу, який постійно підтримує і допомагає Києву та Україні.

"Партнерство наших міст, що розпочалося з травня 2022 року, вже принесло багато користі. Брюссель допомагає в оснащенні київських медзакладів, стажуванні медиків. Передав за час повномасштабної війни нашому місту гуманітарну допомогу, обладнання, спецавто. Дякуємо за дружбу і реальну підтримку! Разом ми сильніші!", – наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав 72 ОМБр на Покровський напрямок партію дронів та систему РЕБ, які були придбані за позабюджетні кошти.

Також повідомлялося, що Київ цього року збільшив видатки бюджету на допомогу ЗСУ до 7,5 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Брюссель Віталий Кличко
NEWS
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
DAILY
Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова