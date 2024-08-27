Київ отримав від Брюсселя 3 тисячі бронежилетів для медиків та комунальників, - Кличко

Місто-побратим Києва – Брюссель – передав три тисячі бронежилетів для працівників столичних служб, які виїжджають на ліквідацію наслідків російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва.

"Київ отримав в якості благодійної допомоги від мерії нашого міста-побратима – Брюсселя та Брюссельської лікарні Сен-Пьєр 3 тисячі бронежилетів (невійськового призначення). Бронежилети захищатимуть столичних медиків та працівників екстрених, комунальних служб під час надання ними допомоги постраждалим від російських атак, під час ліквідації наслідків обстрілів", – зазначив Кличко.

Бронежилети передали керівниця відділу економічних та міжнародних зв’язків мерії Брюсселя Марі-Франс Ботт та Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні Люк Якобс, зазначив мер Києва.

Він подякував Брюсселю та його меру Філіпу Клозу, який постійно підтримує і допомагає Києву та Україні.

"Партнерство наших міст, що розпочалося з травня 2022 року, вже принесло багато користі. Брюссель допомагає в оснащенні київських медзакладів, стажуванні медиків. Передав за час повномасштабної війни нашому місту гуманітарну допомогу, обладнання, спецавто. Дякуємо за дружбу і реальну підтримку! Разом ми сильніші!", – наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав 72 ОМБр на Покровський напрямок партію дронів та систему РЕБ, які були придбані за позабюджетні кошти.

Також повідомлялося, що Київ цього року збільшив видатки бюджету на допомогу ЗСУ до 7,5 млрд грн.