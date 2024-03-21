Київ оголосить новий аукціон на оренду Житнього ринку з максимальним терміном подачі заявок, - Кличко
Київ оголосить новий аукціон на оренду приміщення Житнього ринку, який є комунальною власністю. При цьому умова збереження функціоналу залишиться, але буде встановлено максимальний термін для подачі заявок - 25 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
"Щодо рішення про здачу в оренду приміщення Житнього ринку, яке є комунальною власністю. Термін подачі заяв на аукціон, який під час воєнного стану законодавство встановлює від 5 днів, місто подовжить. І зараз законною процедурою оголосимо про нові торги, до яких потенційні інвестори матимуть максимальний за законом термін - 25 днів до відкритого аукціону", - заявив Кличко.
Мер також наголосив, що, за умовами торгу, орендар не має права припиняти роботу ринку.
"Підкреслю: умовою оренди є збереження функціоналу та продовження роботи ринку. У вимогах до орендаря - реконструкція критої будівлі, зокрема й її даху, ремонт інженерних комунікацій", - зазначив Кличко.
Раніше ЗМІ повідомляли, що 18 березня на сайті Національної електронної біржі було розміщено оголошення про пошук орендаря приміщення Житнього ринку. Аукціон мав відбутися 25 березня.
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