Київ у 2024 році збільшуватиме допомогу захисникам, як і минулого року, - Кличко

"Ми попередньо запланували в бюджеті 1 мільярд гривень на допомогу армії. Але можу запевнити: ми й надалі будемо збільшувати допомогу, попри те, що в нас забрали військовий ПДФО. А це втрати для бюджету столиці – близько 7 мільярдів гривень. Це при тому, що Київ досі віддає в Держбюджет 60 відсотків ПДФО (інші міста - 40 відсотків). Але повторюю: ми будемо робити все, аби ефективно допомагати нашим захисникам", - заявив Віталій Кличко.

Мер також нагадав, що протягом 2023 року допомога ЗСУ збільшилась зі 100 млн до 7 мільярдів гривень.

"7 млрд гривень Київ спрямував на допомогу нашим військовим. А це - 10 відсотків від бюджету столиці. Хоча спочатку сума була запланована набагато менша – 100 мільйонів. Ми майже щодня отримуємо запити від наших захисників. І ми жодного разу не залишили їх без відповіді, без допомоги. Це і авто - 170 машин різного типу ми передали різним підрозділам ЗСУ. Це і бронежилети та каски, аптечки, засоби зв’язку, медичне обладнання. Багато безпілотників закупили захисники за кошти громади Києва. Тільки на дрони з бюджету міста виділили 1 млрд 550 млн гривень. Бо ми розуміємо, що від міцності наших військових залежить наше майбутнє", - наголосив Кличко.

Мер столиці також нагадав, що чимало коштів місто спрямувало й на зведення фортифікаційних споруд. Та додав, що допомога захисникам – це не тільки дрони та спеціальна техніка. Це також і соціальна складова.

"Місто надає матеріальну допомогу ветеранам та родинам героїв - 800 мільйонів гривень тільки в 2023 році. Також ми постійно закуповуємо медичне обладнання для військових госпіталів та реабілітаційних центрів. Виділяємо кошти й на придбання квартир для родин захисників. Ми повинні зробити все, щоб подбати про людей, які знаходяться на передовій та про родини, які на них чекають вдома. Також для матеріального заохочення новобранців Київ виплачує 30 тисяч гривень мобілізованим з 1 грудня. І робитиме це й наступного року", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко вже вдруге зустрічав Новий рік разом із військовими на Донбасі, куди приїхав підтримати захисників та передати подарунки - дрони та спорядження.