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Китайські інженери "дісталися" до систем Пентагону? Гегсет заявив про термінові перевірки

П'ятниця 18 липня 2025 20:39
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Китайські інженери "дісталися" до систем Пентагону? Гегсет заявив про термінові перевірки Фото: Піт Гегсет, міністр оборони США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китайські інженери могли отримати доступ до систем Міністерства оборони США. У відомстві перевіряють такі чутки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сенатора Тома Коттона в соцмережі X і голову Пентагону Піта Гегсета в соцмережі X.

Чутки про китайських інженерів

Коттон написав звернення до Гегсета у зв'язку з тим, що компанія Microsoft нібито наймає інженерів у Китаї "для обслуговування систем Міністерства оборони США (DoD)".

"Це потенційно може призвести до витоку найбільш чутливих даних нашої країни до іноземного противника", - додав сенатор.

За його словами, Microsoft нібито покладається на громадян США, які виступають у ролі "цифрових супроводжуючих", щоб контролювати дії цих китайських інженерів. Такі "цифрові супроводжуючі" часто не володіють необхідною технічною підготовкою або кваліфікацією, щоб розпізнавати підозрілу активність.

Реакція Гегсета

Американський міністр оборони вже відреагував на таку інформацію.

"Повністю згоден. Наша команда вже займається цим у терміновому порядку. Іноземні інженери - з будь-якої країни, включно з, зрозуміло, Китаєм - ніколи не повинні мати доступу до систем Міноборони або займатися їх обслуговуванням", - зазначив він.

Кібератака китайських хакерів на США

Нагадаємо, наприкінці минулого року китайські хакери зламали систему комп'ютерної безпеки Міністерства фінансів США.

Китайцям вдалося викрасти "певні несекретні документи".

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Microsoft Пентагон Китай Сенат США Піт Гегсет
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