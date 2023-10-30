У Китаї пообіцяли "не виявляти м'якість" до тих, хто захоче незалежності Тайваню

Китайські військові не "виявлятимуть м'якість" до тих країн, які захочуть зробити Тайвань незалежним.

Про це заявив заступник голови Центральної військової комісії КНР генерал Чжан Юйся, повідомляє РБК-Україна з посиланням на China Daily та South China Morning Post .

"Тайванське питання знаходиться в центрі основних інтересів Китаю, а принцип "одного Китаю" є консенсусом міжнародного співтовариства", - наголосив генерал.

За його словами, Китай виступає за повагу суверенітету і територіальної цілісності та за повагу основних інтересів і головних проблем кожної країни.

Також Чжан додав, що "певна країна" втручається в Азіатсько-Тихоокеанський регіон та у внутрішні справи інших держав. При цьому він не назвав державу, про яку йде мова.

"Скрізь, куди простягаються її руки, мир і спокій неможливі", - сказав він, звинувативши неназвану державу у підбурюванні до "кольорових революцій".

Реакція Тайваню

Представники влади невизнаного Тайваню назвали такі заяви Чжана "політичною брехнею". Також компартію КНР звинуватили в тому, що тільки вона є "справжнім порушником спокою, який руйнує мир у Тайванській протоці та регіоні".

Напруженість між Китаєм та Тайванем

Зазначимо, між Китаєм та Тайванем останнім часом посилюється напруженість. Китайські військові регулярно проводять навчання навколо острова, де, зокрема, відпрацьовують його блокаду.

За інформацією американської розвідки, Пекін готується захопити Тайвань силою, але все ж таки віддає перевагу мирному возз'єднанню.

При цьому президент США Джо Байден вважає вторгнення Китаю до Тайваню малоймовірним через економічні проблеми.