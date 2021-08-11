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Китай впервые испытает смешанную вакцину от COVID

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Китай, Среда 11 августа 2021 15:52
Китай впервые испытает смешанную вакцину от COVID Фото: Китай впервые испытает смешанную вакцину от COVID (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Китае одобрили первое в стране испытание смешанной вакцины от коронавируса. Медики совместили "инактивированный" Sinovac и препарат разработанный на основе ДНК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"В ходе испытания будет проверена эффективность комбинации "инактивированной" вакцины Sinovac, с вакциной на основе ДНК, разработанной американской фармацевтической компанией Inovio", - говорится в сообщении.

Доклиническая работа показала, что "два разных применения вакцины вызывают еще более сильный и сбалансированный иммунный ответ".

Однако всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что все еще недостаточно данных, чтобы утверждать безопасное совместное использование двух различных вакцин.

Впрочем, компания Inovio не публиковала никаких данных об эффективности своих клинических испытаний.

Отмечено, что это первая вакцина на основе ДНК, которая будет испытана в Китае.

Напомним, по информации ученых Южной Кореи, комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer показала высокий уровень защиты от коронавируса.

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