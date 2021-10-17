ru ua
Вс, 17 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Китай ведет активные переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа, - Reuters

Новина українською →
Пекин, Воскресенье 17 октября 2021 11:50
Китай ведет активные переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа, - Reuters Фото: Китай ведет активные переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Китай ведет активные переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа. Стремительный рост цен на газ и нехватка электроэнергии на внутреннем рынке усиливают обеспокоенность по поводу топливной безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По крайней мере пять китайских компаний, включая крупную государственную корпорацию Sinopec Corp и Китайскую национальную оффшорную нефтяную компанию (CNOOC), а также поддерживаемые местным правительством дистрибьюторы энергии, такие как Zhejiang Energy, ведут переговоры с американскими экспортерами, в основном Cheniere Energy и Venture Global.

Обсуждения могут привести к сделкам на десятки миллиардов долларов, которые ознаменуют рост импорта СПГ в Китай из США в ближайшие годы, пишет агентство.

В разгар китайско-американской торговой войны в 2019 году торговля газом на короткое время приостановилась. Строительство объектов для экспорта СПГ может занять годы, и в Северной Америке в разработке находится несколько проектов, экспорт которых начнется не раньше середины десятилетия.

Переговоры с поставщиками с США начались в начале этого года, но в последние месяцы ускорились на фоне одного из крупнейшего за последние десятилетия дефицита топлива. В этом году цены на природный газ в Азии подскочили более чем в пять раз, что вызвало опасения по поводу перебоев в поставках электроэнергии зимой.

Источники сообщают, что в ближайшие несколько месяцев будет объявлено о новых сделках после того, как частная компания ENN Natural Gas Co, возглавляемая бывшим главой крупнейшего покупателя Китая, CNOOC, объявила о 13-летней сделке с Cheniere в понедельник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Украину идет похолодание с морозами: синоптики назвали дату
В Украину идет похолодание с морозами: синоптики назвали дату
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине