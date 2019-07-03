Китай устанавливает шпионское ПО на смартфоны туристов, - The Guardian

Иллюстративное фото (progress.online)

ПО извлекает электронные письма, тексты, контакты и может использоваться для отслеживания перемещений

Спецслужбы Китая устанавливают шпионское программное обеспечение на смартфоны туристов, которое извлекает их электронные письма, тексты, контакты и может использоваться для отслеживания перемещений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование The Guardian.

Расследование, проведенное Guardian и международными партнерами, показало, что путешественники становятся жертвами нападений при попытке въезда в Китай из соседней Киргизии. В частности, китайские пограничники берут телефоны туристов и тайно устанавливают приложение, которое извлекает электронные письма, тексты и контакты, а также информацию о самом телефоне.

По словам туристов, они не были заранее проинформированы об установке каких-либо приложений и использовании личных данных без их согласия.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай совершил кибератаку на Норвегию. Исследователи кибербезопасности из компании Recorded Future заявили, что китайские хакеры взломали сеть норвежской компании-разработчика программного обеспечения Visma, чтобы украсть данные их клиентов. Предполагается, что данная атака была частью глобальной хакерской кампании Министерства государственной безопасности Китая по краже интеллектуальной собственности и корпоративных секретов.

В марте 2019 года Китай провел кибератаку на университеты США, Канады и стран Юго-Восточной Азии и похитил исследования в области военно-морских технологий.