ua en ru
Пн, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай та Саудівська Аравія припинили постачання ізоціанатів до Росії

Понеділок 26 серпня 2024 22:10
UA EN RU
Китай та Саудівська Аравія припинили постачання ізоціанатів до Росії Ілюстративне фото: Китай та Саудівська Аравія перестали постачати ізоціанати до Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Компанії з Китаю та Саудівської Аравії припинили постачати до Росії ізоціанати. Росія залежить від постачання на 100%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Китайський хімічний гігант Wanhua Chemical Group і саудівська компанія Sadara Chemical припинили постачання ізоціанатів (MDI) до Росії. Цей хімічний продукт широко застосовується в автомобільній промисловості, будівництві, виробництві побутової техніки та інших галузях. Росія повністю залежить від імпорту MDI, і після введення Євросоюзом 14-го пакету санкцій, компанії з ЄС, США та Японії також припинили його експорт до РФ.

Варто зазначити, що особливістю MDI є дуже короткий термін його зберігання, тому це унеможливлює більш тривалі в часі постачання через посередників з третіх країн, які допомагають РФ обходити санкції.

У 2014 році Росія планувала запустити власне виробництво MDI, але за 10 років не було збудовано жодного повноцінного заводу.

Через відмову Китаю та Саудівської Аравії експортувати MDI до РФ, 20 найбільших представників російського автопрому, будівельних компаній та виробників побутової техніки написали спільний лист до уряду з проханням вжити термінових заходів.

"Це рішення стало шоком для галузі, оскільки, враховуючи обмеженість ресурсів учасників ринку та обмежений термін придатності MDI, збереження такого стану справ протягом наступних кількох місяців буде пов'язане з ризиком зупинення виробництва та банкрутства підприємств", – цитує видання витяг з листа керівників російських компаній.

Санкції США проти Росії

23 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії, а також проти посередників з низки країн, які допомагали РФ обходити санкції та постачали деталі для літаків "Су". Це ОАЕ, Гонконг, Туреччина, Казахстан, Киргизстан та Китай.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Російська Федерація
NEWS
Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна