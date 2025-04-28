Китай нарощує ядерну енергетику: схвалено будівництво 10 нових реакторів

Це четвертий рік поспіль, коли Китай схвалює будівництво щонайменше 10 нових реакторів. У країні наразі будується 30 реакторів, що становить майже половину від загальної кількості у світі. Очікується, що до кінця десятиліття КНР обійде США і стане найбільшим у світі виробником атомної енергії.

За даними місцевого видання The Paper, загальна вартість 10 останніх реакторів становитиме близько 200 млрд юанів (27 млрд доларів). Чотири з них замовлені компанією China General Nuclear Power Corp для встановлення на її заводах у Фанченгані та Тайшані. Інші компанії - China National Nuclear Corp, State Power Investment Corp і China Huaneng Group Co - отримали схвалення на два реактори кожна.

Згідно зі звітом Китайської ради з електроенергетики, ядерна потужність Китаю сягне 65 гігават до кінця 2025 року, порівняно з менш ніж 60 гігават роком раніше. До 2040 року, як очікується, атомний парк країни досягне 200 гігават і становитиме близько 10% від загального вироблення електроенергії.

Ключем до виконання цього плану стане підтримання дисципліни витрат. Вартість кожного з 10 запланованих реакторів становить 2,7 млрд доларів США і співпадає з нещодавніми проєктами в США і Європі, які супроводжувалися затримками і перевитратами. Так, у Великій Британії очікується, що два реактори, що будуються на об'єкті Hinkley Point C, обійдуться в 63,7 мільярда доларів США.