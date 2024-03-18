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У кишинівському центрі для біженців з України зафіксували спалах кору

Кишинів, Понеділок 18 березня 2024 15:32
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У кишинівському центрі для біженців з України зафіксували спалах кору Ілюстративне фото: у кишинівському центрі для біженців з України зафіксували спалах кору (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У центрі розміщення біженців з України, який знаходиться у Кишиневі (Молдова), зафіксували спалах кору.

Про це заявив заступник голови кишинівського управління медичної та соціальної допомоги Володимир Болокан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Він розповів, що в середині минулого тижня виявили перших трьох людей, які заразилися кором. Наступного дня кількість хворих зросла до п'яти.

"Всі ті, хто заразився, - громадяни України. Дітей госпіталізували до інфекційної лікарні ім.Тома Чорба, їх стан стабільний", - зазначив Болокан.

Він додав, що сам центр для біженців із України, де фіксують спалах, закрили на карантин на 21 день.

"Якщо цими днями виявимо нові випадки зараження, карантин доведеться продовжити", - уточнив чиновник.

За його словами, невідомо, чи були ті, хто заразилися, щеплені від кору, оскільки самі українці "не хочуть цього розповідати".

Нагадаємо, ще наприкінці минулого року в КМДА попереджали про можливість спалаху кору у Києві. У відомстві закликали вакцинувати дітей, щоби цього не допустити.

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