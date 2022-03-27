В Кировоградской области изменили время комендантского часа

В Кировоградской области приняли решение изменить время комендантского часа, который был введен из-за военного положения в Украине. Теперь жителям области запрещено покидать свои дома после 21:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича в Telegram .

"С сегодняшнего дня в Кировоградской области меняется срок комендантского часа. Теперь он продлится с 21.00 до 6.00", - написал он.

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