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В Кировоградской области изменили время комендантского часа

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Кировоградская область, Воскресенье 27 марта 2022 14:15
В Кировоградской области изменили время комендантского часа Фото: В Кировоградской области изменили время комендантского часа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Кировоградской области приняли решение изменить время комендантского часа, который был введен из-за военного положения в Украине. Теперь жителям области запрещено покидать свои дома после 21:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича в Telegram.

"С сегодняшнего дня в Кировоградской области меняется срок комендантского часа. Теперь он продлится с 21.00 до 6.00", - написал он.

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