В Киргизии подал в отставку новоизбранный спикер парламента

Фото: Мыктымбек Абдылдаев (ru.wikipedia.org)

Новоизбранный спикер парламента Кыргызстана Мыктымбек Абдылдаев объявил о своей отставке. О своем решении он объявил перед внеочередным заседанием Жогорку Кенеша в резиденции "Ала-Арча".

Об этом сообщает киргизское издание 24KG.

Свое решение об отставке Абдылдаев объяснил критикой и разными толкованиями.

Сегодняшнее заседание парламента страны будет вести вице-спикер Мирлан Бакиров. На повестке дня присяга нового депутата, одобрение указа президента о введении режима чрезвычайного положения, а также программы, состава и структуры правительства.

Как пишет издание, сегодня киргизскому парламенту удалось собрать кворум.

Напомним, на этой неделе в Кыргызстане вспыхнули массовые акции протеста из-за результатов парламентских выборов. На фоне протестов ЦИК Киргизии признал результаты голосования недействительными.

Новые парламентские выборы в Кыргызстане должны назначить до 6 ноября. ЦИК также обратился к парламенту страны с просьбой внести некоторые изменения в избирательное законодательство.

Кроме того, о готовности уйти в отставку заявил и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Однако он готов написать заявление об отставке только при одном условии.