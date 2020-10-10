ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киргизии подал в отставку новоизбранный спикер парламента

Бишкек, Суббота 10 октября 2020 15:57
В Киргизии подал в отставку новоизбранный спикер парламента
Фото: Мыктымбек Абдылдаев (ru.wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Новоизбранный спикер парламента Кыргызстана Мыктымбек Абдылдаев объявил о своей отставке. О своем решении он объявил перед внеочередным заседанием Жогорку Кенеша в резиденции "Ала-Арча".

Об этом сообщает киргизское издание 24KG.

Свое решение об отставке Абдылдаев объяснил критикой и разными толкованиями.

Сегодняшнее заседание парламента страны будет вести вице-спикер Мирлан Бакиров. На повестке дня присяга нового депутата, одобрение указа президента о введении режима чрезвычайного положения, а также программы, состава и структуры правительства.

Как пишет издание, сегодня киргизскому парламенту удалось собрать кворум.

Напомним, на этой неделе в Кыргызстане вспыхнули массовые акции протеста из-за результатов парламентских выборов. На фоне протестов ЦИК Киргизии признал результаты голосования недействительными.

Новые парламентские выборы в Кыргызстане должны назначить до 6 ноября. ЦИК также обратился к парламенту страны с просьбой внести некоторые изменения в избирательное законодательство.

Кроме того, о готовности уйти в отставку заявил и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Однако он готов написать заявление об отставке только при одном условии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ПарламентКиргизияотставка
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь