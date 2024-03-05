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Кінець казки Луніна. Основний воротар "Реала" несподівано відновив тренування з командою

Мадрид, Вівторок 05 березня 2024 17:58
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Кінець казки Луніна. Основний воротар "Реала" несподівано відновив тренування з командою Фото: Андрій Лунін під пильним поглядом головного конкурента (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа повернувся до занять з першою командою мадридського "Реала". До його травми страж воріт збірної України Андрій Лунін був дублером бельгійця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Madrid Universal.

31-річний кіпер займається з основою "вершкових". Керманич мадридців Карло Анчелотті припустив повернення Куртуа у ворота в середині квітня.

Куртуа зазнав важкої травми на початку серпня. Тоді бельгійський воротар отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна на тренуванні. "Реал" екстрено підписав на роль основного воротаря Кепу Аррісабалагу, але того витіснив із основи Лунін.

У грудні та на початку січня Анчелотті застосовував ротацію голкіперів. Однак, після фіналу Суперкубка Іспанії проти "Барселони" (4:1) остаточно зробив українця основним. Він мав зберегти цю роль до кінця сезону, оскільки раніше повернення Куртуа прогнозували на літо.

Андрій Лунін у складі "Реала"

Королівський клуб підписав воротаря влітку 2018 року. Луганська "Зоря" отримала за нього орієнтовно 8,5 млн євро.

Спершу набирався досвіду в орендах – "Леганес", "Вальядолід", "Ов'єдо", а згодом став дублером Куртуа. Після травми бельгійця залишався другим голкіпером команди до середини листопада. Контракт із мадридцями чинний до літа 2025-го.

Загалом провів за "Реал" 37 матчів у всіх турнірах, 13 із них – "сухі". У складі гранда завоював чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і два Суперкубка Іспанії, трофей Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.

До слова, раніше розібрали новий формат Ліги чемпіонів та інших єврокубків.

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