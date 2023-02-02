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Кім: порти Миколаєва майже готові приєднатися до "зернової угоди", але є умова

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Миколаїв, Четвер 02 лютого 2023 20:03
Кім: порти Миколаєва майже готові приєднатися до "зернової угоди", але є умова Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Миколаївські порти на 90% готові брати участь у експорті зерна з України морем. Але для цього потрібна згода Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Миколаївські порти на 90% готові до приєднання до "зернової угоди", але росіяни повинні погодитися, щоб ми запрацювали. Ми не стріляємо по своїх кораблях, небезпека йде від росіян. Саме вони обстріляли баржі, що виходили з Миколаївського порту у бік Одеси. Тобто станом на даний момент це небезпечно", - сказав Кім.

Він зазначив, що додатковим чинником розширення "зернової угоди" є деокупація Кінбурнської коси.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що настав час розширити "зернову угоду" на порти Миколаєва.

Також ми писали, що ще у грудні заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс назвав малоймовірним розширення "зернової угоди" на нові порти.

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Миколаїв зерновий коридор Виталий Ким
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