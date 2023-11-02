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Кількість загиблих у Маріуполі може бути мінімум в 10 разів більшою, ніж відомо, - прокурор

Четвер 02 листопада 2023 10:04
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Кількість загиблих у Маріуполі може бути мінімум в 10 разів більшою, ніж відомо, - прокурор Фото: керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офіса генпрокурора України Юрій Бєлоусов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Кількість загиблих українців у Маріуполі, який зараз знаходиться під окупацією російських військ, може бути мінімум в 10 разів більшою, ніж відомо наразі.

Про це розповів керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора України Юрій Бєлоусов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Звісно, самих злочинів набагато більше, ніж 108 тисяч. Коли ми зайдемо в Маріуполь, ми побачимо, що, попри намагання росіян приховати це все, злочинів в рази більше", - сказав Бєлоусов.

За його словами, офіційна цифра загиблих, яка зараз відома - це 11 362 людини, з них 508 дітей.

"Але я думаю, що це, мінімум, в 10 раз більше, на жаль", - зазначив прокурор.

Окупація Маріуполя

Нагадаємо, російські окупанти у перші дні повномасштабного вторгнення змогли взяти Маріуполь в оточення. Бої тривали всередині міста, там було кілька наших підрозділів, у тому числі й бійці "Азова".

Росіяни під час ударів по місту неодноразово атакували мирних жителів, ведучи хаотичний вогонь. Зокрема, вони скинули авіабомби на драмтеатр, де ховалася велика кількість маріупольців.

Вже в середині травня окупантам вдалося взяти Маріуполь повністю під свій контроль.

Нагадаємо також, що у липні в окупованому Маріуполі мирні жителі виявили чергове стихійне поховання. Біля нього росіяни розпочали будівництво.

У міськраді зазначили, що таких стихійних поховань сотні по всьому місту, оскільки під час блокади росіянами Маріуполя люди ховали вбитих сусідів, знайомих чи родичів просто у дворах чи парках.

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