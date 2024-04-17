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Кількість сертифікатів "єВідновлення" зросла за останні три місяці: скільки заяв обробили

Середа 17 квітня 2024 20:17
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Кількість сертифікатів "єВідновлення" зросла за останні три місяці: скільки заяв обробили Фото: Кількість сертифікатів "єВідновлення" зросла за останні три місяці: скільки заяв обробили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За останні 3 місяці збільшилась швидкість роботи з заявами, поданими на компенсацію за знищене житло по програмі "єВідновлення". Більше ніж в два рази зросла кількість виданих житлових сертифікатів, які означають нову домівку для понад 5 тис. українських сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Так, станом на 17 квітня відповідні комісії, створені при органах місцевого самоврядування, обробили 73% всіх поданих на цей вид компенсації заяв. При тому, що три місяці тому комісії опрацювали тільки 48% поданих заяв. Загалом цьогоріч в Україні ставлять за мету обробити майже в 4 рази більше заяв на компенсацію "єВідновлення".

За словами Шуляк, через те, що РФ продовжує щодня знищувати українські населенні пункти, все більше людей звертаються про компенсацію. Відповідно, зростає і кількість поданих заяв, з якими починають працювати все більше комісій.

Нині оброблено майже 9,2 тис. заяв на компенсацію за знищене житло з більше ніж 12,5 тис. поданих. А саме - 73%.

"Три місяці тому, тобто 17 січня 2024 року, наші комісії відпрацювали 4272 заяви з 8674 поданих. Це загалом 48%. Як ми бачимо - нині ця цифра значно збільшилась. Як результат - сьогодні ми змогли видати 5,5 тис. житлових сертифікатів єВідновлення. При тому, що станом на 17 січня їх було 2,1 тис. Показник зріс в понад два рази", - повідомила Шуляк.

За її словами, найшвидше працюють з заявами на Київщині, Донеччині і Херсонщині, де вже обробили відповідно 88%, 72% і 77% заяв. Сумарна кількість виданих там житлових сертифікатів складає майже 2,4 тис.

Також значні темпи пришвидшення у роботі з заявами на компенсацію за пошкоджене житло. Нині комісії відпрацювали 82% поданих заяв - 70 тис з майже 85 тис. За результатами, погоджено виплату 51,5 тисячі заявників на загальну суму в 5,5 млрд гривень.

"Нині над заявами від громадян працює вже 649 комісій, при тому, що на старті програми їх було трохи понад 500. Більше того, ми постійно створюємо нові, оскільки розширюється і сама програма - запускаються нові категорії виплат, тобто роботи у комісій, відповідно, побільшає. Ми це розуміємо, тому постійно наголошуємо про необхідність створення комісій тим громадам, які цього ще зробили. Нагадаю - не менше ніж третину членів комісій повинні складати представники громадськості. Це наш антикорупційний запобіжник", - підкреслила Шуляк.

Нардеп також повідомила, що цьогоріч було б добре обробити загалом 300 тис заяв на компенсацію "єВідновлення", тобто майже ніж в 4 рази більше, ніж оброблено зараз - 79 тис.

Нагадаємо, якщо ваше житло постраждало від російської збройної агресії, ви можете подати заяву на компенсацію "єВідновлення". Якщо домівка була пошкоджена, алгоритм наступний:

  • Спочатку на порталі або в застосунку "Дія" громадянин подає інформаційне повідомлення про пошкодження майна;
  • Офлайн або онлайн створює банківську картку "єВідновлення" в одному з банків-партнерів або у застосунку Дія;
  • Подає заяву на компенсацію через Дію.
  • Спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування, опрацює заяву, огляне житло та ухвалить рішення щодо надання допомоги. Сума допомоги розраховується комісією згідно з відкритим чек-листом, затвердженим Урядом.

Якщо вашу домівку було не пошкоджено, а знищено, алгоритм інший. Потрібно:

  • Подати за допомогою порталу або застосунку Дія інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;
  • Подати заяву за компенсацію через портал або застосунок Дія, через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або у нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об’єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;
  • Дочекатися, доки житло обстежить комісія - це відбудеться протягом 30 днів. Вона і винесе рішення про надання компенсації;
  • Отримати у застосунку Дія житловий сертифікат;
  • Вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в Дії. Протягом 5 робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання;
  • Припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

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