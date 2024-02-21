Кількість донорів Трампа скоротилася на 200 тисяч порівняно з 2019 роком, - FT

Колишній президент США Дональд Трамп вступив у передвиборчий 2024 рік, маючи на 200 тисяч донорів менше, ніж під час попередньої президентської кампанії чотири роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання зазначає, що скорочення донорів ставить під сумнів його машину зі збору коштів, тоді як судові рахунки з'їдають його військову скарбницю.

Кампанія Трампа і пов'язані з нею комітети політичних дій залучили близько 516 тисяч донорів у другій половині минулого року порівняно з 740 тисячами на тому самому етапі його останніх перегонів за Білий дім, згідно з аналізом останніх даних, проведеним Financial Times.

У президента США Джо Байдена в другій половині 2023 року було 473 тисячі донорів - менше, ніж у його ймовірного суперника в перегонах за Білий дім цього року, але майже вдвічі більше, ніж у другій половині 2019 року, коли Байден боровся за номінацію від Демократичної партії.

Трамп і пов'язані з ним групи зібрали 189 млн доларів від своїх донорів у 2023 році, тоді як Байден залучив 202 млн доларів від меншої бази донорів.

Скорочення кількості донорів "явно не до добра", сказав один зі співробітників кампанії, який працював над заявкою Трампа на 2020 рік. Хоча "червоні знаки небезпеки" ще не заблимали, Трампу терміново потрібно заповнити втрати, додав чиновник.

Як фінансуються вибори у США

Вибори в США фінансуються з кількох джерел:

Приватні пожертви:

Індивідуальні пожертви: Це найпоширеніше джерело фінансування. Громадяни США можуть робити пожертви безпосередньо кандидатам, політичним партіям і політичним комітетам.

Пожертви від PAC (комітетів політичної дії): PAC - це організації, що створюються для підтримки або протидії конкретним кандидатам або політичним питанням. PAC можуть збирати необмежені кошти від приватних осіб, але з обмеженнями на те, скільки вони можуть витрачати на підтримку або протидію конкретному кандидату.

СуперРАС: СуперРАС - це тип PAC, який може збирати і витрачати необмежені кошти на підтримку або протидію кандидатам. СуперРАС не можуть напряму координувати свою діяльність із виборчими штабами кандидатів.

Державне фінансування:

Кандидати, які балотуються на посаду президента, можуть отримати державне фінансування, якщо вони зможуть зібрати певну кількість невеликих пожертвувань.

Власні кошти:

Кандидати можуть використовувати свої власні кошти для фінансування своїх виборчих кампаній.

Фінансування виборів у США регулюється Законом про кампанії 1971 року та іншими законами. Федеральна виборча комісія (FEC) - це незалежний орган, який стежить за дотриманням цих законів.

Вибори у США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах експосол США в ООН Ніккі Гейлі.

У грудні 2023 року Трампа виключили з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті Мен.

Крім того, Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймерізі на його території. У той же час Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові.

Детальніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.